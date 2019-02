© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sami Khedira ci prova. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle prossime 48 ore il centrocampista tedesco della Juventus sarà a Torino per sottoporsi ai controlli cardiologici. Proverà a fare di tutto per esserci il 12 marzo contro Atletico Madrid, anche se in casa bianconera sono alquanto prudenti e non c'è alcuna intenzione di correre rischi.