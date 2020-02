vedi letture

Juve, l'1-0 in trasferta spaventa: solo 8 qualificazioni su 15. L'ultima volta fu eliminazione

Non è la prima volta che la Juventus si ritrova a dover ribaltare in casa un risultato negativo nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee. In 33 occasioni totali, i bianconeri hanno passato il turno 15 volte, l'ultima nella passata edizione della Champions, contro l'Atletico Madrid. Quando la Vecchia Signora ha perso 1-0 nel match d'andata (15 volte), è riuscita a rimontare 8 volte, soltanto tre delle ultime 10. L'ultima sconfitta di misura senza segnare in trasferta risale agli ottavi di Champions del 2008-09: a Torino, nella gara di ritorno, finì 2-2 contro il Chelsea, un risultato che estromise la Juve dalla competizione.