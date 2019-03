© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andreas Moller, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com. "Da tifoso juventino spero nella vittoria domani. L'Atletico Madrid ha una grandissima difesa, sarà difficile segnargli e davanti hanno grandi giocatori come Griezmann e Morata. La finale della Champions League sarà nel loro stadio e per questo sono molto motivati, ma la Juventus dovrà cercare di non prender gol nelle prime battute del match. La rimonta è possibile, nella squadra bianconera ci sono grandi individualità che possono permettere l'impresa".