Juve, occhio al giallo in vista dell'Inter: De Ligt, Cuadrado e Dybala diffidati

Spazio alla Juventus che sabato affronterà la SPAL sulle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano parla del pericolo cartellino giallo per Matthijs de Ligt, visto che il difensore è diffidato e in caso di ammonizione verrebbe squalificato per la gara contro l'Inter della settimana successiva. Come lui anche Juan Cuadrado e Paulo Dybala che dovranno dunque stare molto attenti.