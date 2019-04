Juve pigliatutto, grosse soddisfazioni anche dal settore giovanile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo l’ottavo Scudetto consecutivo: le soddisfazioni in casa Juventus giungono anche dal settore giovanile. Il club continua a investire sul suo progetto di sviluppo per la crescita dei giovani talenti, con metodi innovativi che da qualche anno a questa parte regalano importanti successi. L’ultimo turno della regular season consegna ai bianconeri due primi posti, in Under 17 e Under 16, e un terzo posto in Under 15.

Prova di maturità non da poco da parte degli Under 17 di mister Pedone, bravi ad azzerare la gioia per il successo nella Future Cup 2019 ad Amsterdam (il torneo giovanile di maggiore prestigio in Europa) e ricalarsi dopo qualche giorno sul campionato. Un 4-0 contro il Livorno che conferma l’ottimo stato di salute del gruppo, lo stesso che la scorsa stagione arrivò in finale per il titolo nazionale Under 16 sotto la guida di Simone Barone e che ancora prima aveva vinto lo Scudetto Under 15 con Riccardo Bovo.

Primo posto, e dunque qualificazione diretta ai quarti di finale per il titolo nazionale, anche per la Juventus Under 16 di Paolo Beruatto: qui l’organico è cresciuto partita dopo partita, migliorando sulla gestione dei momenti difficili, in fase di costruzione e di realizzazione. Ottimi segnali anche dall’Under 15: il gruppo guidato da Giovanni Valenti chiude al terzo posto la regular season e promette battaglia nei play off.