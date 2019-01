© foto di Insidefoto/Image Sport

"Dubbio Pjanic all'Olimpico", titola stamattina Tuttosport parlando della sfida di domenica della Juventus sul campo della Lazio. Il centrocampista bosniaco, out contro il Chievo, potrebbe non recuperare per la sfida contro i biancocelesti. Da verificare anche le condizioni di Khedira, mentre torneranno titolari Szczesny, Cancelo e Bonucci.