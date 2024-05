Domani Roma-Juventus, i convocati di Allegri: out Yildiz e Alex Sandro

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani in casa della Roma. Assente come annunciato in conferenza stampa Kenan Yildiz, oltre all'infortunato Alex Sandro. Questo l'elenco:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Djalò

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling jr, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean

Queste le parole dell'allenatore bianconero in sala stampa: "Weah nell'ultima uscita ha fatto una buona partita. In questo periodo sta meglio e può giocare. Domani non ci saranno Alex Sandro, che non ha recuperato da un fastidio, e Kenan Yildiz che ha una gastroenterite".

Come sta McKennie? Rivedremo Cambiaso mezzala?

"McKennie ha fatto un'ottima stagione. Ci sono momenti in cui l'allenatore fa delle scelte diverse. In questo momento ho bisogno di tutti. Davanti, dispiace non avere Yildiz, ma Kean sta meglio, lo stesso Milik dopo il gol di Roma con la Lazio che ci ha dato la finale, è più in fiducia. Sabato col Milan ha fatto bene. C'è bisogno di tutti. Abbiamo 4 partite di campionato e una di Coppa Italia. Anche chi gioca 15 minuti può essere decisivo. Cambiaso può giocare mezzala, esterno, viene dentro al campo. E' cresciuto molto e può crescere pure di più".