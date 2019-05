© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati sette anni dall'ultima presenza con la maglia della Juventus dello storico capitano bianconero Alex Del Piero. Gol contro l'Atalanta e Scudetto alzato in cielo ai danni del Milan dell'allora allenatore rossonero Allegri. Con un tweet celebrativo ecco come la Vecchia Signora ricorda il suo ex campione: