Juventus, allenamento personalizzato per Dybala: tutti gli altri in gruppo

Chiuso definitivamente il capitolo campionato, entra nel vivo la preparazione per l'importantissima sfida di venerdì sera contro il Lione per la Juventus. Dopo lo scarico di domenica e il riposo di ieri, i bianconeri hanno ricominciato la preparazione, per arrivare pronti alla partita contro i francesi. La squadra ha lavorato nel pomeriggio di oggi, focalizzando l'attenzione su lavoro per reparti, possesso palla e partitella. Paulo Dybala, come da programma, ha svolto una seduta di allenamento personalizzata.