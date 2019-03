Il suo nome era già venuto fuori durante l'inchiesta di Report quando vennero approfonditi i rapporti tra la Juventus e la tifoseria organizzata. Adesso Andrea Puntorno, leader del gruppo 'Bravi Ragazzi', è stato arrestato dalla Direzione Investigativa Antimafia in Sicilia nell'ambito dell'operazione Kerkent. Le accuse nei confronti di Puntorno che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia - scrive 'Sportmediaset' - sarebbero connesse al traffico di droga della cosca con base ad Agrigento con ramificazioni anche nel palermitano e in Calabria.