Juventus, Avv. Paniz: “Allegri non ha chiesto un ruolo alla Fergusson”

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz:

“Cosa sta succedendo in casa Juventus? Secondo me nulla di particolare. Sono considerazioni che a fine stagione si devono fare. È giusto che l’allenatore metta sul piatto i propri argomenti attraverso i quali raggiungere i nuovi risultati. È giusto che ci sia una parabola di confronti che possono aiutare a ripartire verso una nuova stagione. Conte? Il suo passato bianconero è a prova di bomba, non darei un ‘niet’ alla sua eventuale candidatura per la panchina della Juventus. Ronaldo si è posto nei confronti dell’ambiente Juventus in maniera eccellente, nessuno può criticare il suo comportamento. È assolutamente normale che un fuoriclasse che vuole vincere. Qualcuno ha scritto che Allegri vuole un ruolo alla Ferguson, ma è una cosa che non esiste. Ci sono regole che non subiscono alterazioni da parte di nessuno perché nessuno è superiore alla Juve. La società viene prima di tutto il resto”.