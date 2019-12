Fonte: Tuttoc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Muratore, quest’oggi, non ha potuto dare una mano ai compagni della Juventus Under 23 contro il Gozzano. Perché il centrocampista classe ‘98, questa sera, è sceso in campo con la prima squadra bianconera contro il Bayer Leverkusen. Debutto in Champions League nei minuti di recupero per uno dei giocatori più promettenti della cantera bianconera. Che in una decina di giorni è passato dai campi della terza serie a quelli europei.