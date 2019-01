Juventus, festa con Mayweather dopo la vittoria in Supercoppa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'ospite speciale nello spogliatoio della Juventus, dopo la vittoria sul Milan. È Floyd Mayweather, campione di boxe nella categoria dei pesi welter. Ieri era in Arabia Saudita, dove è tornato sul ring per un incontro costato circa 9 milioni, più dei 7 incassati dalla Lega per la Supercoppa. E poi, dopo un selfie con Donnarumma a inizio gara, ha incontrato Cristiano Ronaldo & co nel post-partita.