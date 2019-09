© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza sosta. Dopo aver affrontato mercoledì l’Atletico Madrid e ieri sera l’Hellas Verona, la Juventus è chiamata alla terza sfida in sei giorni. Martedì alle ore 21:00 è infatti in programma il primo appuntamento infrasettimanale della stagione, al Rigamonti di Brescia. Per preparare la gara con le Rondinelle, i bianconeri sono scesi in campo al JTC Continassa questa mattina. Domani invece, aprirà la giornata la conferenza di Maurizio Sarri (ore 13:30), che sarà seguita da allenamento e partenza della squadra in direzione Brescia. Lo riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora'.