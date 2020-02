vedi letture

Juventus, Higuain rientra in gruppo. Ancora a parte Douglas Costa

Antivigilia di Champions League per la Juventus di Maurizio Sarri, attesa mercoledì dal match in casa dell'Olympique Lione per l'andata degli ottavi di finale. Per quanto riguarda gli effettivi della rosa Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo.