Juventus, Joao Cancelo parzialmente in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juve ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto da una lunga fase atletica, per poi concentrarsi a lavorare con la palla, dedicandosi a controllo, precisione e velocità nel passaggio. Ha lavorato parzialmente con il gruppo anche Joao Cancelo. Domani ovviamente si torna in campo, e l’appuntamento è fissato per il mattino.