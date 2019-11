© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un olandese torna a segnare con la maglia della Juventus. Prima di Matthijs De Ligt, l’ultimo giocatore Oranje a segnare con la casacca bianconera era stato Edgar Davids nel novembre del 2002. Anche allora il gol arrivò in un derby di Torino. Davids e De Ligt sono gli unici due olandesi ad aver segnato in bianconero in Serie A.