L'ex arbitro Graziano Cesari, attraverso Sportmediaset, ha commentato il contatto tra Emre Can e Andrea Conti nella finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. "Sono rimasto sorpreso sull'ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere l'intervento di Emre Can su Conti. E' un intervento che meritava maggior attenzione in un momento particolare della gara. Era meglio se andasse al monitor, così come aveva detto a Gattuso che stava protestando per la concessione del rigore". E ancora: "Nessun dubbio sull'espulsione di Kessie, assolutamente meritata. Sul gol di Ronaldo, c'è un difensore che con il piede tiene in gioco il portoghese. Il fallo di mano di Zapata? Il braccio si allarga ma la distanza è ravvicinata. In questo caso è la discrezionalità arbitrale che induce a fischiare o meno. Non mi sarei comunque stupito se avesse dato rigore. Così come non mi sarei stupito se avesse dato rigore per il fallo di Emre Can. Doveva andare al Var. Per l'intervento di Emre Can su Conti avrei dato rigore perché l'intervento è in scivolata e non tocca mai il pallone".