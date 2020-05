Juventus, Milan e Inter irritate per la ripartenza con la Coppa Italia

Juventus, Milan e Inter non hanno preso bene l'idea della ripartenza della Coppa Italia. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta come i club avrebbero preferito che si ricominciasse con i recuperi della venticinquesima giornata invece che tornare in campo per primi. È probabile che le partite di semifinale di Coppa non prevedano supplementari ma solo rigori, in caso di parità.