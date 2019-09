Juventus, niente Inter per Douglas Costa: tornerà dopo la sosta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Spal e Inter in campionato, ma neppure Bayer Leverkusen in Champions League, il rientro di Douglas Costa dall’infermeria bianconera è ancora lontano. Come riportato da Tuttosport in edicola questa mattina il brasiliano tornerà dopo la sosta del campionato, quando la Juventus affronterà all’Allianz Stadium il Bologna (il 19 ottobre, fischio d’inizio alle 20.45): per quella partita il brasiliano dovrebbe tornare nella lista dei convocati di Maurizio Sarri.