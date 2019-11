© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la rosa della Juventus sembrava fin troppo ampia ad agosto, adesso si sta rivelando il suo maggior punto di forza. I bianconeri, nel corso della sfida di ieri contro l’Atalanta, hanno dovuto registrare un nuovo infortunio per l’esterno brasiliano Douglas Costa. Il giocatore ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo. Le notizie relative ai tempi necessari per un completo recupero sono di circa 15 giorni. Sarà out sicuramente contro Atletico Madrid, Sassuolo e Lazio.