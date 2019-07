Primo allenamento “asiatico” per la Juventus e primo allenamento con la sua nuova squadra per Matthijs de Ligt: questo pomeriggio, al Bishan Stadium di Singapore, davanti a un migliaio di tifosi scatenati, i bianconeri hanno lavorato in vista della gara di domani contro il Tottenham, che segnerà l'esordio della squadra di mister Sarri. Nonostante la temperatura certo non primaverile e il tasso di umidità elevato, la squadra ha sostenuto una seduta intensa e, dopo il riscaldamento, lo stretching e la parte atletica, ha deliziato i presenti con una partitella a campo ridotto, giocata su ritmi decisamente elevati, con un esercizio di circolazione palla, e una serie di conclusioni in porta. Lo riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora'.