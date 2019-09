Juventus, Ramsey come Ian Rush: subito in gol all'esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva essere migliore il debutto dal primo minuto con la Juventus in campionato per Aaron Ramsey. L'ex Arsenal infatti è partito titolare contro l'Hellas Verona e ha firmato il gol del pareggio nel primo tempo grazie ad una conclusione deviata. Ramsey è il terzo gallese a segnare in Italia dopo Ian Rush e John Charles e soprattutto proprio come Rush nell'88' è riuscito ad andare in gol al debutto con la Juventus.