Fonte: juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momento speciale, domani, prima di Juventus-Fiorentina. Un momento che vedrà protagonista, ancora una volta, Ronaldo. CR7 è stato nominato dai tifosi come il miglior bianconero del mese di marzo, il mese in cui proprio questa partita è stata disputata. Dopo il riscaldamento pre gara all'Allianz Stadium, Cristiano riceverà il premio di "MVP of the Month Powered by EA" dalle mani di uno Juventus Member.