© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, Gonzalo Higuain, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa. La Juventus che scenderà in campo mercoledì in Coppa Italia contro l'Udinese è pronta a cambiare tanto rispetto alla sfida di campionato vinta ieri sera con la Roma e questi, secondo Tuttosport, dovrebbero essere i volti principali.

CR7 grande assente - Dall'attuale secondo portiere al Pipita, passando per gli altri due sudamericani (Bentancur è ancora squalificato in campionato, Douglas ha bisogno di minutaggio per mettersi alle spalle gli infortuni), almeno in quattro sperano di avere un'importante chance dal 1', con Cristiano Ronaldo principale indiziato a rimanere invece fuori. Proprio come agli ottavi di finale dello scorso anno contro il Bologna, in cui il portoghese entrò in campo solamente per l'ultima mezz'ora di gioco.