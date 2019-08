Juventus, Sarri vuole esserci contro il Napoli: domani la decisione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri ci sarà nella sfida più attesa della seconda giornata? I dubbi verranno spazzati via domani. L’allenatore della Juventus vuole scendere in campo in un match dal sapore unico, contro quel Napoli che ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Il tecnico si è ripreso dopo la polmonite che lo ha tenuto a riposo nel match contro il Parma, ma ancora non è al meglio.

IL DISCORSO PRIMA DELLA GARA - Al momento non si sa quale sarà la scelta del tecnico dei bianconeri e quale sarà il parere dei medici, ma Sarri cercherà comunque di parlare con la sua squadra. Se non avrà il via libera molto probabilmente terrà il discorso alla squadra prima del big match di sabato sera dell’Allianz Stadium. In una partita simile vuole esserci, in un modo o nell'altro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.