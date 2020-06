Juventus, stasera partitella allo Stadium senza Chiellini: per lui allenamento differenziato

vedi letture

Questa sera la Juventus di Maurizio Sarri tornerà allo Stadium per riprendere confidenza col terreno di gioco del suo impianto, in una sfida contro alcuni giocatori dell'Under 23 e della Primavera. Non ci sarà Giorgio Chiellini (oltre ovviamente a Higuain): il capitano ha infatti sostenuto un allenamento differenziato (come da programma) con un lavoro specifico.