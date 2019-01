Juventus, tegola per Allegri: si ferma Mandzukic. In dubbio per Gedda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità importanti da casa Juventus. Mario Mandzukic si è fermato nell'allenamento di oggi per un problema ai flessori. L'attaccante croato non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di Coppa italia contro il Bologna ed è in fortissimo dubbio per la gara di Supercoppa Italiana in programma per mercoledì 16 gennaio a Gedda. A riportarlo è Sky Sport.