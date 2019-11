© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima fatica della settimana per i giocatori della Juventus, si legge sul sito ufficiale del club, che stanno continuando, in questi giorni, ad allenarsi a Torino. Anche oggi, come nei giorni precedenti, i bianconeri al JTC hanno lavorato individualmente, impostando la seduta sul piano tecnico e fisico. Domani e lunedì pausa per tutti: appuntamento alla Continassa martedì pomeriggio.