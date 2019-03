Juventus Women, Gama: "Vittoria dà serenità, che emozione lo Stadium"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro la Fiorentina all'Allianz Stadium, il capitano della Juventus Women Sara Gama è intervenuta ai microfoni di JTV: "Entrando in campo ho cercato di guardare più il campo che gli spalti perché con così tanta gente allo stadio la cosa più difficile è rimanere concentrate. Abbiamo avuto due settimane, da quando ci è stata data la notizia che avremmo giocato allo Stadium, per pensarci, quindi quando sono entrata mi sono goduta il momento e poi ho pensato alla partita. Abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci dà più serenità, ma ora abbiamo già un'altra partita mercoledì e giocare così presto dopo una giornata come quella di oggi non sarà semplice quindi dovremo rimanere concentrate. Di questa giornata porterò con me l'emozione delle mie compagne, il pubblico e... la vittoria".