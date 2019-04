Juventus Women, Giuliani: "Annata bellissima, ora testa al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, ha commentato il successo nella finale di Coppa Italia ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com:

Complimenti, annata straordinaria.

"E' stata un'annata bellissima, conclusa nel migliore dei modi oggi. Adesso rilassiamoci per qualche giorno perché poi ci sarà da pensare al Mondiale".

Cosa c'è dietro a questi successi?

"C'è una grande società che ci supporta, ma più che altro oggi si è vista l'unione che c'è stata in campo, tutte abbiamo lottato per tutte, se qualcuna aveva dei problemi c'era sempre la compagna che la sosteneva, quindi questa è la vittoria del gruppo, non dei singoli".

Sei cresciuta molto nell'arco di questa stagione.

"Naturalmente la continuità ti porta a crescere, soprattutto per un portiere giocare e avere continuità è fondamentale perché ti porta a migliorare e soprattutto a migliorare i gesti che fai".

Ora andrete al Mondiale e dovrete sostenere un po' le compagne della Fiorentina.

"Hanno fatto anche loro una grandissima stagione, sono state dietro di noi fino alla fine, la partita allo Stadium è finita come è finita, ma che comunque loro hanno giocato alla morte, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare perché hanno fatto anche loro una grandissima stagione e non devono avere rimpianti".

Ci vediamo tra qualche giorno per il Mondiale.

"Molto volentieri".