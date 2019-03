Juventus Women, lesione al crociato per Salvai: addio Mondiale

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il neo di un pomeriggio indimenticabile, per le Juventus Women, è stato senza dubbio l'infortunio di Cecilia Salvai, uscita in barella dopo un contrasto in mezzo al campo contro la Fiorentina. E purtroppo come si temeva l'infortunio è grave: "Cecilia Salvai, dopo l'infortunio rimediato durante la gara con la Fiorentina Women's, è stata sottoposta ad una risonanza magnetica al J|Medical che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La giocatrice delle Juventus Women verrà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni", si legge sul comunicato ufficiale della Juventus.