Kakà su Paquetà: "Brasiliano vero, è pronto per la 10 della Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà parla a Sky Sport 24 di Lucas Paquetà. "Vedere questo rapporto tra Milan e Brasile è bello. Paquetà è cresciuto in Brasile, ha giocato nel Flamengo e giocare qui ora riporta questa unione tra rossoneri e la mia terra. E poi, giocare con la 10 della Nazionale, è bello per lui: farà e scriverà una grande storia. Penso sia pronto, poi quando sei in campo non conta il numero. E' pronto per la Nazionale, deve solo maturare nel suo gioco ma ha un tecnico bravo che conosce i sudamericani: Gattuso mi ha aiutato tanto, aiuta anche lui e sta crescendo in quanto a consapevolezza".