© foto di Image Sport

"È incredibile vedere l'armonia, l'energia e l'aggressività con cui giocano e ottengono i risultati, non devono nascondersi davanti all'Inter in alcun modo". Jurgen Klinsmann, vecchia gloria interista, è convinto che l'Eintracht Francoforte abbia grandi chance contro i nerazzurri in Europa League. "In queste ultime due settimane c'è stata molta instabilità attorno all'Inter, potrebbe essere un buon momento per affrontare questa partita", ha aggiunto l'ex attaccante tedesco ai microfoni di 100% Bundesliga.