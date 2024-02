Ufficiale La scelta della Corea del Sud dopo l'esonero di Klinsmann. C'è un ct per due gare

La Corea del Sud volta pagina. La nazionale del sud-est asiatico che può contare su stelle come Heung-Min Son e Kang-In Lee ha deciso di licenziare l'ex allenatore Jürgen Klinsmann e ha ufficializzato il nome del suo sostituto. Il 59enne tedesco è stato esonerato a causa della mancata vittoria della Coppa d'Asia con la Corea del Sud che s'è fermata in semifinale.

"La KFA - si legge nel comunicato della Federazione - ha nominato l'attuale allenatore della squadra olimpica, Hwang Seon-hong, come allenatore ad interim per guidare la squadra di calcio coreana nelle due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Thailandia a marzo. Successivamente, entro l'inizio di maggio, verrà ufficializzato il nome del nuovo commissario tecnico che preparerà le gare di giugno valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026".