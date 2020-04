Kragl sul Red Bull Salisburgo: "Troppo forte per gli altri club austriaci. Potrebbe comprare CR7"

In un'intervista rilasciata a Goal il centrocampista del Benevento Oliver Kragl ha parlato del campionato austriaco e del divario che separa il Red Bull Salisburgo dalle altre squadre: “Le differenze nella Bundesliga austriaca sono enormi. C'è il Salisburgo che è una squadra fortissima, che ha battuto il Liverpool campione d'Europa o pareggiato con il Napoli, e poi ci sono le altre come Rapid Vienna, Ried o Almira Wacker. Queste non hanno però i soldi per competere con il Red Bull che se volesse potrebbe comprare Cristiano Ronaldo anche domani. - continua Kragl – Penso che il Salisburgo sarebbe competitivo anche nella Bundesliga tedesca, mentre le altre squadre austriache giocherebbero i Zweite Liga”.