© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonello Cuccureddu, bandiera della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva: "Kulusevski è un buon giocatore e non si discute, se la Juventus ha scelto di investire una cifra del genere significa che la ritiene giusta. In campo nazionale la Juventus sta facendo un po' più fatica, Sarri deve dare una sistemata alla fase difensiva. Premesso che dipende dall'equilibrio generale, con Chiellini le cose sarebbe andate diversamente, con de Ligt qualche cosa non quadra. L'Inter non è mai una sorpresa, è una grande squadra e con Conte ha assunto una mentalità superiore. Meno male che c'è un campionato più competitivo, con anche Lazio e Roma oltre ai nerazzurri nella corsa al titolo".