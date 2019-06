L'ex arbitro Mazzoleni: "In un Juve-Genoa un errore che più mi tormenta"

© foto di Federico Gaetano

Paolo Silvio Mazzoleni ha appeso il fischietto al chiodo e, attraverso L'Eco di Bergamo, ha ripercorso alcune tappe della sua lunga carriera da arbitro. L'ex fischietto ha parlato di un suo errore di valutazione, avvenuto nel 2010. "Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subìto il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il Var, a quell’errore si rimedia in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello", le sue parole.