L'ex Livorno Mazzoni e la squalifica. L'avvocato: "Ne uscirà pulito"

Una dura stangata quella che è stata rifilata all'ex portiere del Livorno Luca Mazzoni da parte della Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, che ha fermato per 4 anni il giocatore dopo che, lo scorso 6 marzo, era stato trovato positivo alle sostanze Benzoilecgonina - Ecgonina a seguito di un controllo disposto dalla NADO Italia al termine della gara del campionato di Serie B Lecce-Livorno, svoltasi a Lecce il 17 febbraio 2019.

A fare il punto della situazione, dalle colonne de Il Tirreno, è il suo avvocato Antonio De Rensis:

"C’è stata una relazione di quattro paginette, nelle quali la consulente ha risposto che è assolutamente plausibile il trasferimento della cocaina attraverso saliva. Salvo precisare che nelle 48/96 ore comunque non ci sarebbe più traccia. Il problema è che l’ultimo contatto fra Mazzoni e questa donna, risale alla mattina del 16, cioè al giorno precedente il prelievo di Lecce come da dichiarazione depositata. Si parla di 30 ore, un range, che lascia dubbi sul fatto che la Strano Rossi, abbia letto attentamente la relazione del professor Avato. Il presidente Francesco Plotino cogliendo la discrepanza ha chiesto: “l’orario dichiarato è diverso; in base a ciò, la sua valutazione muta?”. La Strano, contraddicendo quel che aveva messo per scritto, ha detto che era uguale. Anche con 30 ore, non cambiava nulla. Ma Mazzoni uscirà pulito da questa storia. Dimostreremo scientificamente che ciò che ha detto la farmacista non risponde al vero".