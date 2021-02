Parata di ex a sostegno dell'azionariato popolare per il Livorno: arriva anche il supporto di Amelia

Aumenta il supporto di molti ex calciatori di primo piano della storia del Livorno all'iniziativa di azionariato popolare nata nelle ultime settimane per tentare l'acquisto delle quote della società in crisi societaria oramai da diversi mesi. Dopo Luca Mazzoni, Andrea Luci, Matteo Melara e il brasiliano Emerson, stando a quanto riportato da LivornoToday anche Marco Amelia, ex portiere del Milan campione del Mondo con l'Italia nel 2006 con un passato in amaranto ad inizio anni 2000, ha aderito al progetto di Livorno_Popolare. Supporto via social è poi arrivato anche da altro volti noti del passato del Livorno come Igor Protti e Alessandro Diamanti che attraverso i propri canali social hanno ricondiviso i contenuti legati all'iniziativa.