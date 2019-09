L'ex Milan Constant: "Palermo e Foggia? Ci andrei subito"

L'ex Milan Kevin Constant, oggi svincolato, intervistato da TuttoSerieD.com, ha parlato così del suo futuro: "Io a Palermo e Foggia andrei subito, ma a Taranto e Brindisi no. Voglio giocare dove mi sento amato, e ci andrei per la storia e per i tifosi. Nessun contatto con Taranto e Brindisi, stanno solo usando il mio nome per farsi pubblicità".