L'ex nerazzurro Cruz: "Credo che l'Inter vincerà il derby"

© foto di Federico De Luca

L’ex nerazzurro Julio Ricardo Cruz ha presentato il derby contro il Milan ai microfoni di Fcinternews.it: "Parliamo di un momento speciale per la città di Milano. Poter vantare un match così importante a livello mondiale, una gara che sarà trasmessa ovunque e che tutto il globo sta aspettando di vedere e che in più porta il significato del calcio italiano nel nostro pianeta, è una cosa molto bella. Prendere parte a questa gara nella mia epoca da atleta mi dava una forza terribile. Volevo sempre scendere in campo. Grazie a Dio molte volte ho potuto sorridere perché avevamo vinto, con la squadra che aveva giocato bene e segnato gol. Adesso e negli ultimi anni forse le due compagini meneghine non si trovano in una situazione di classifica delle migliori, ma possono migliorare. L’Inter è casa mia, speriamo vinca. Me lo auguro davvero. Speriamo sia così per società, tifosi e per tutti quelli che hanno fatto parte del mondo nerazzurro".

Come finisce domenica?

"Speriamo vinca l’Inter. I giocatori sono preparati per questo tipo di partita. Non le do un risultato esatto ma mi piacerebbe che alla fine uscisse fuori un esito positivo per i nerazzurri. E penso sarà così".

Le piace Lautaro?

"È un grandissimo attaccante. Qui in Argentina ha già dimostrato grandi cose con il Racing. Poi io dico sempre che ci vuole un periodo di adattamento in Europa. E ancor di più nel calcio italiano. Penso che tra non molto vedremo un Martinez ancor più amato dai supporter nerazzurri e ammirato dagli intenditori italiani".