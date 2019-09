L'ex Roma Ciavattini attacca Juan Jesus e Fazio. Poi le scuse

© foto di Raimondo De Magistris

"Finché vi vedo in Serie A non perdo la speranza di arrivarci". Con tanto di foto di Juan Jesus e Federico Fazio. Il difensore centrale Stefano Ciavattini, ex settore giovanile della Roma e attualmente alla Pianese, con un post su Instagram ha pesantemente attaccato i due calciatori della Roma dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Un post di cui lo stesso calciatore s'è pentito, viste le successive scuse. In basso le due immagini.