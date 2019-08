"Nel 1990, subito dopo il Mondiale in Italia, il mio manager mi ha chiamato". Il Torino era interessato a Steve Bull, giocatore simbolo della storia del Wolverhampton, avversario dei granata in Europa League. L'ex attaccante, oggi allenatore, ne ha parlato a La Stampa: "Non sapevo che rispondere. Torino non era la mia città forse. Se avessi giocato lì avrei costruito una memoria diversa, solo che non era destino".

Cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Sarà un ritorno difficile, è il classico match che in Inghilterra chiamiamo 'duro e ingannevole' perché il risultato ti induce alla fiducia, ma la strada è lunga. Siamo all'intervallo, in pratica".