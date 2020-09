L'inter verso il debutto in campionato: domani alle 14 la conferenza di Conte e Marotta

La stagione dell'Inter inizia ufficialmente con Inter-Fiorentina sabato 26 settembre alle 20,45 a San Siro e domani alle 14 l'amministratore delegato, Beppe Marotta, e il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, saranno insieme in conferenza stampa per il primo appuntamento del nuovo anno sportivo. Un appuntamento in versione digitale in osservanza dei protocolli anti-Covid. Sulle pagine di TMW potrete leggere il live testuale delle conferenze.