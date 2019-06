© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per qualificarsi alle semifinali - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'Italia Under 21 deve vincere il proprio gruppo o arrivare come migliore tra le 3 seconde. Per la prima ipotesi serve che nell’ultimo turno gli azzurri battano il Belgio e che la Spagna superi la Polonia con uno o al massimo due gol di scarto. A quel punto, infatti, le 3 squadre si troverebbero a quota 6 e avrebbero una vittoria a testa nella classifica avulsa. L’Italia però prevarrebbe per la differenza reti negli scontri diretti (attualmente Italia +1, Polonia +1, Spagna -2). Per qualificarsi come migliore seconda, invece, l’Italia deve battere il Belgio, e sperare che le seconde degli altri gruppi non facciano più di 6 punti, o che, a quota 6, non abbiano una miglior differenza reti complessiva.