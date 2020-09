L'Udinese stecca al terzo test, un gol di Bocalon premia il Venezia

Ultima amichevole in calendario per l’Udinese, che affronta un Venezia che è praticamente al primo vero test precampionato. Gotti continua a schierare tanti giocatori rientrati dai prestiti, per valutare al meglio chi trattenere e continuare lo sfoltimento della rosa. Fa molto caldo a Cordovado e questo non aiuta a tenere i ritmi alti. A partire meglio sono i Leoni, che sono più spigliati e provano l’affondo, i bianconeri tentano in pochi tocchi di arrivare in area e ci riescono con Nestorovski, che si vede parare una conclusione da posizione defilata.

Passa il tempo e la banda di Gotti però, anziché aumentare i ritmi, lascia più spazio all’avversario. Di Mariano inizia a far capire la sua pericolosità arrivando subito su una seconda palla e calciando a giro, conclusione appena alta sopra la traversa. Le chance per l’Udinese sono più casuali, alla mezz’ora una spizzata in avanti finisce nello spazio giusto per Bajic, che prova, senza successo, a scavalcare Lezzerini. Gli arancioneroverdi sentono odore di vantaggio e aumentano la pressione, riuscendo a rubare palla a Matos al 39’, Di Mariano mette in mezzo e Bocalon deve solo spingere la palla in rete per lo 0-1. Ci prova poi ancora una volta Di Mariano, trovando stavolta però Musso sulla traiettoria. Nel recupero Nestorovski conquista un rigore, ma poi lo sbaglia con una conclusione angolata, ma lentissima. Primo tempo non brillante per le zebrette.

In avvio di ripresa allora l’Udinese cambia quasi l’intera formazione e sembra reggere meglio l’impatto, pur non riuscendo a creare grandi chance. Ne nasce una partita abbastanza statica, con Zanetti che fa la sua girandola dalla panchina all’ora di gioco. Tanti cambi e un gran caldo lo spettacolo latita e non ci sono grosse emozioni fino al 77’, quando Palumbo ha un calo di tensione e perde palla. Il Venezia parte in velocità e si presenta in area, Capello arriva al tiro centrando la traversa. Si chiude così con una sconfitta la terza amichevole dei friulani, che stavolta non convincono soprattutto sotto l'aspetto mentale.

Infine condoglianze per Juan Musso, che nel prepartita ha perso la nonna, scegliendo però di scendere regolarmente in campo.

IL TABELLINO

UDINESE – VENEZIA: 0-1 (0-1)

Udinese (3-5-2): Musso (46’ Nicolas); Becao (46’ Ekong), De Maio (46’ Prodl), Samir (46’ Nuytinck); Matos (46’ Ter Avest), Coulibaly (46’ Barak), Walace (46’ Palumbo), Gonzalez (46’ Micin), Ouwejan (46’ Mallè); Bajic (46’ Okaka), Nestorovski (46’ Forestieri). A disposizione: Gasparini, Mazzolo, Ballarini, Battistella. Allenatore: Gotti

Venezia (4-3-3): Lezzerini (46’ Pomini); Ferrarini (72’ Marino), Ceccaroni (72’ Bjarkason), Modolo (58’ Svoboda), Felicioli (67’ Crnigoj); Maleh (58’ Molinaro), Vacca (58’ Taugordeau), Fiordilino (67’ Rossi); Aramu (58’ Johnsen), Bocalon (72’ St. Clair), Di Mariano (58’ Capello). A disposizione: Pimienta, Cicagna. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Muccignato di Pordenone

Assistenti: Militello e Monfregola

Marcatori: 39’ Bocalon