La Colombia vince 0-3 in Perù. A segno Duvan Zapata

Una doppietta di Uribe, prima della zampata finale di Duvan Zapata, con la rete messa a segno dalla punta dell'Atalanta che ha contribuito a rendere ancora più rotondo il punteggio del Monumental di Lima, là dove la Colombia si è imposta per 0-3 nei confronti dei padroni di casa del Perù. In campo dal 1' tre italiani: Ospina, Cuadrado e Muriel. Gli ultimi due sono rimasti in campo per un tempo, prima di venire sostituiti all'intervallo. In quel momento è entrato in campo anche Zapata, che ha rimpiazzato Falcao sul terreno di gioco.