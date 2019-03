© foto di Imago/Image Sport

Tanti infortuni per la Croazia, che si appresta a iniziare contro Azerbaigian e Ungheria il proprio percorso di qualificazione a EURO 2020. Ne ha parlato in conferenza stampa il ct Zlatko Dalic: "Pjaca avrà bisogno di energia e pazienza, spero che torni presto. Jedvaj sarà assente, ieri sentiva ancora dolore. Rebic ci ha provato per un quarto d'ora, Brozovic ha qualche problema. Ma non useremo gli infortuni come alibi".

Portiere.

"Ne abbiamo parlato e ne parleremo. Non mi piace cambiare i portieri, ma Kalinic era infortuno e per quanta fede abbia in lui Livakovic sta facendo bene. Deciderò".

Novità in vista.

"Dobbiamo cambiare il modo di giocare visto ai Mondiali. Ora non giochiamo più contro Argentina, Inghilterra o Francia, quando si trattava di aspettare l'occasione per un contropiede. Ora dobbiamo essere noi a prendere il controllo, senza errori, perché saranno gli altri ad aspettare l'occasione di punirci in ripartenza".