La destra spagnola contro Guardiola: "È falso e calunnia il Paese"

© foto di Imago/Image Sport

Ines Arrimadas, portavoce in Parlamento del partito di destra spagnolo Ciudadanos ha attacco su Twitter Pep Guardiola, che ieri ha pubblicato un video sulla piattaforma Tsunami Democratic per contestare le condanne inflitte a 12 politici catalani: "Ammiravo il Guardiola giocatore e allenatore però devo condannare le sue menzogne come 'politico'. Molto coraggioso nel calunniare la Spagna, però nemmeno una parola sul Qatar, dove si arricchiva. Nella nostra democrazia trova posto qualsiasi ideologia, non infrangere le leggi. Non si tratta di dissidenza, ma di sedizione".

Barcellona coinvolto - Intanto il Barcellona ha deciso di cancellare l’inaugurazione di un nuovo negozio, la presentazione della cantera e la celebrazione dei 40 anni della Masia, eventi istituzionali previsti nelle prossime settimane. I blaugrana, invece, giocheranno a Madrid con l’Atletico indossando la quarta maglia, quella disegnata ad immagine della Senyera, la bandiera simbolo dell’indipendenza catalana.